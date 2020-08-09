Посол Ирана предупредил о ядерной программе Саудовской Аравии

После публикации информации о строительстве Саудовской Аравией завода по обогащению урана посол и постоянный представитель страны при международных организациях Казем Гарибабади призвал Международное агентство по атомной энергии прояснить секретную ядерную программу страны и представить отчет членам МАГАТЭ, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Несмотря на то, что Саудовская Аравия входит в состав Договора о нераспространении ядерного оружия и имеет всеобъемлющее двустороннее соглашение о гарантиях с Агентством, но, к сожалению, по-прежнему отказывается принимать инспекции Агентства по гарантиям, и, несмотря на неоднократные запросы МАГАТЭ в течение нескольких лет, не изменило свои обязательства так, чтобы разрешить инспекции», - сказал он.

«Это, наряду с тайными действиями Саудовской Аравии в ядерной области и отказом в доступе инспекторам МАГАТЭ, а также его дестабилизирующей деятельностью в регионе, вызывает озабоченность по поводу тайной программы создания ядерного оружия в стране», - отметил он.

Посол Ирана в международных организациях подчеркнул, что «правительства и МАГАТЭ должны дать понять Саудовской Аравии, что международное сообщество не примет никаких отклонений от мирной ядерной программы и будет противостоять им».

«Если Саудовская Аравия стремится к мирному использованию ядерной энергии, она должна принять соответствующие обязательства МАГАТЭ и действовать в условиях полной транспарентности», - заключил он.