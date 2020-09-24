Школьники из Ирана завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике

Иранские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная Ирана на 32-й Международной олимпиаде по информатике. Такое же соотношение золота и серебра - у команд США и России. Таким образом, Иран поделила второе место с двумя сильными противниками. В этом году состязание впервые прошло в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие команды из 87 стран мира.

Школьники из Китая заняли первое место на Международной олимпиаде по информатике.