Школьники из Ирана завоевали три золотые медали на Международной олимпиаде по информатике
Иранские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике, которая прошла в онлайн-формате, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Три золотые медали и одну серебряную завоевала сборная Ирана на 32-й Международной олимпиаде по информатике. Такое же соотношение золота и серебра - у команд США и России. Таким образом, Иран поделила второе место с двумя сильными противниками. В этом году состязание впервые прошло в дистанционном формате. В олимпиаде приняли участие команды из 87 стран мира.
Школьники из Китая заняли первое место на Международной олимпиаде по информатике.
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