В Иране произошло землетрясение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В южной части Ирана в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед произошло сильное землетрясение магнитудой в 5,6 баллов.

По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 в южной части Ирана.

Об этом, как передает Trend, сообщил официальный представитель скорой помощи страны Моджтаба Халеди.

"К настоящему моменту выявлено 10 пострадавших, данные о погибших не поступали", - сообщил Халеди.

Сообщается, что очаг подземных толчков зафиксированных в среду в 22:05 местного времени находился на глубине 10 километров.