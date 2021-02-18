В Иране произошло землетрясение (ВИДЕО)

Иран 18 февраля 2021 00:26 (UTC+04:00)
В Иране произошло землетрясение (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В южной части Ирана в провинции Кохгилуйе и Бойерахмед произошло сильное землетрясение магнитудой в 5,6 баллов.

По меньшей мере десять человек пострадали при землетрясении магнитудой 5,6 в южной части Ирана.

Об этом, как передает Trend, сообщил официальный представитель скорой помощи страны Моджтаба Халеди.

"К настоящему моменту выявлено 10 пострадавших, данные о погибших не поступали", - сообщил Халеди.

Сообщается, что очаг подземных толчков зафиксированных в среду в 22:05 местного времени находился на глубине 10 километров.

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