Экспорт сушеных фруктов и орехов из Ирана вырос на 42% за год

Официальный представитель Организации содействия торговле Ирана (TPO) объявил, что экспорт сушеных фруктов и орехов Ирана вырос на 42% за последний 1399 год по иранскому календарю (завершившийся 20 марта 2021 года), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По словам Махмуда Базари, генерального директора Управления координации экспорта сельскохозяйственных культур и продуктов перерабатывающей промышленности TPO, несмотря на санкции США и вспышку коронавируса, экспорт сушеных фруктов и орехов за указанные 12 месяцев увеличился на 42 % в стоимостном выражении по сравнению с прошлым годом.

«В прошлом году в целевые страны было экспортировано 776 000 тонн иранских сухофруктов на сумму 2,36 миллиарда долларов, что на 42% больше по стоимости и на 54% по весу по сравнению с 1398 годом», - сказал он, сообщает Mehr News.

По его словам, Китай, ОАЭ, Индия, Турция, Ирак, Пакистан, Германия, Россия, Казахстан, Вьетнам и Афганистан являются одними из наиболее важных целевых рынков для иранского экспорта сухофруктов.