В Иране заявили, что не обязаны продлевать соглашение с МАГАТЭ

Иранская сторона не обязана продлевать соглашение с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и несет ответственность только за вопросы, связанные с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в пятницу постоянный представитель исламской республики при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Продление или непродление соглашения с МАГАТЭ не имеет никакого отношения к обязательствам Ирана по ДНЯО, и Тегеран продолжает выполнять свои обязательства в рамках договора о нераспространении", - цитирует его пресс-служба правительства Ирана. Постпред добавил, что "это соглашение не является обязательством [Ирана]".

По его словам, несмотря на "заключенную на три месяца договоренность между МАГАТЭ и Ираном, в основе этого соглашения было содействие переговорам <...>, а не обязательства Тегерана перед агентством". "То, что должен выполнять Иран, - это обязательства по ДНЯО. Ни больше, ни меньше", - добавил дипломат.