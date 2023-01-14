МИД Ирана вызвал посла Великобритании

Посол Великобритании в Тегеране Саймон Шерклифф был вызван в субботу в МИД Исламской Республики в связи с вмешательством Лондона во внутренние для Ирана, в том числе в сфере национальной безопасности, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"В ответ на нестандартное вмешательство Великобритании, в том числе в национальную безопасность Исламской Республики Иран, Саймон Шерклифф был вызван в министерство иностранных дел Генеральным директором по делам Западной Европы", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

Во время встречи, иранская сторона выразил протест британскому правительству против актов саботажа и противоречащих национальной безопасности Исламской Республики Иран.

В иранском дипведомстве отметили, что британское правительство должно быть привлечено к ответственности за установление нетрадиционных отношений с экс-чиновником министерства обороны Ирана Алирезой Акбари, что привело к угрозе национальной безопасности Исламской Республики Иран.

Генеральный директор по делам Западной Европы также подчеркнул, что необоснованная поддержка шпиона несовместима с заявлениями об отношениях, основанных на взаимном уважении.