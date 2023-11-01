Уровень инфляции в Иране снизился

БАКУ /Trend/ - Уровень инфляции в Иране за двенадцать месяцев иранского года, завершившихся 22 октября, который знаменует конец седьмого иранского месяца Мехр, составил 45,5 процента, сообщили в Статистическом центре Ирана, передает Trend.

Согласно информации, данный показатель ниже на 0,6 процента, чем уровень инфляции за двенадцать месяцев, закончившихся в шестом месяце.

SCI также отметил, что в седьмом месяце инфляция в стране составила 39,2 процента.

Уровень инфляции снизился на 0,3 процента в седьмом месяце по сравнению с предыдущим месяцем.

На протяжении двенадцати месяцев, завершившихся 20 марта 2023 года, что соответствует концу иранского 1401 календарного года, средний уровень инфляции в Иране составил 45,8 процента.