Иран и Ирак обсудили сотрудничество в сфере торговли

БАКУ /Trend/ - Иран и Ирак подчеркнули важность использования национальных валют обеих стран с целью расширения взаимных торговых отношений, сообщила канцелярия премьер-министра Ирака, передает Trend.

Согласно информации, соответствующее заявление прозвучало в ходе встречи министра промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Аббаса Али-Абади и премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиит Аль Судани.

В ходе встречи, которая прошла в офисе премьер-министра Ирака в Багдаде, обсуждались экономические отношения между двумя странами, способы их укрепления, а также возможности увеличения обменов и партнерства на разных уровнях.

Сообщается, что на встрече обсуждались пути укрепления двусторонних отношений, расширения взаимных торговых операций и сотрудничества в разных областях.

Премьер-министр Ирака также выразил готовность своей страны углублять сотрудничество с Ираном в области нефтехимической промышленности и производства удобрений.