Президент Ирана отправился с визитом в Пакистан

БАКУ /Trend/ - Президент Ирана Эбрахим Раиси в рамках двухдневного визита, отправился сегодня в Исламабад.

Как сообщает в понедельник Trend, президента Ирана встретили министр труда и жилищного строительства Пакистана Хусейн Пирзаде и другие официальные лица.

В ходе визита, Раиси встретится и проведет переговоры с официальными лицами Пакистана.

Ожидается, что в рамках визита президента Ирана будут подписаны документы о сотрудничестве между двумя странами в области торговли, здравоохранения, экономики, безопасности, юстиции и сельского хозяйства.

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