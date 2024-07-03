Иран стал 4-м по величине экспортером нефти в ОПЕК

БАКУ /Trend/ - Иран поднялся на четвертое место среди крупнейших экспортеров нефти в ОПЕК благодаря значительному увеличению добычи и продаж нефти, передает Trend.

Согласно отчету Vortexa, специализирующемуся на мировом энергетическом секторе, экспорт нефти и газового конденсата Ирана достиг самого высокого уровня с 2018 года, когда Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки с Ираном и ввели жесткие экономические санкции, нацеленные, в частности, на нефтяные продажи.

В документе подчеркивается, что на долю Ирана сейчас приходится 9% от общего объема экспорта сырой нефти и газового конденсата ОПЕК.

С января по май этого года Иран экспортировал 1,56 миллиона баррелей нефти в день, что на 250 000 баррелей в сутки больше, чем экспорт Кувейта и Нигерии. Это позволило Ирану занять четвертое место среди крупнейших экспортеров сырой нефти в ОПЕК.

Несмотря на западные санкции, Ирану удалось увеличить экспорт сырой нефти и газа до 1,7 млн баррелей в сутки в мае, что является самым высоким показателем за последние пять лет.

В отчете указывается, что основными факторами, способствовавшими резкому росту экспорта иранской нефти, стали рост спроса на нефть в Китае и расширение иранского флота нефтяных танкеров.