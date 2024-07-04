Иран экспортировал более двадцати тонн шафрана за два месяца

БАКУ /Trend/ - За первые два месяца текущего иранского календарного года, начавшегося 20 марта 2024 года, из Ирана было экспортировано 25 тонн шафрана, сообщил комиссар проекта строительства фармацевтических заводов министерства сельского хозяйства Хосейн Зейнали, передает Trend.

Как сказал Зейнали, по статистике, с 21 марта по 22 мая 2024 года было экспортировано 25 тонн шафрана на сумму $22 млн в 37 стран мира.

"Китай, Объединенные Арабские Эмираты, Испания, Афганистан и Италия в настоящее время являются крупнейшими импортерами иранского шафрана", - отметил Зейнали.

Он также добавил, что в прошлом году в стране было произведено более 238 тысяч килограммов шафрана.