Иран за месяц экспортировал нефтехимическую продукцию на $881 млн

БАКУ /Trend/ - Иран за первый месяц текущего года (начинается с 21 марта 2019 года) экспортировал 2,324 тонн нефтехимической продукции стоимость в 881 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Тегеранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты.

Согласно отчету, в прошлом месяце стоимость нефтехимической продукции в общем объеме экспорта Ирана составила 34,57% без учета сырой нефти.

Экспортный продукт Вес (тысяч тонн) Стоимость (миллионов долларов) Доля веса Доля стоимости Процент изменения Доля в изменении стоимости Вес Стоимость Нефтехимическая продукция 2324 881 27,26 34,57 18,36 -15,19 -5,04 Газовые конденсаты 674 348 7,9 13,67 -21,65 -22,21 -3,21 Другая продукция 5529 1318 64,84 51,75 8,48 -19,11 -10,02 Весь экспорт 8527 2547 100 100 7,66 -18,25 -18,23

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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