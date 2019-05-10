Иран за месяц экспортировал нефтехимическую продукцию на $881 млн

10 мая 2019 09:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран за первый месяц текущего года (начинается с 21 марта 2019 года) экспортировал 2,324 тонн нефтехимической продукции стоимость в 881 миллионов долларов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Тегеранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты.

Согласно отчету, в прошлом месяце стоимость нефтехимической продукции в общем объеме экспорта Ирана составила 34,57% без учета сырой нефти.

Экспортный продукт

Вес (тысяч тонн)

Стоимость (миллионов долларов)

Доля веса

Доля стоимости

Процент изменения

Доля в изменении стоимости

Вес

Стоимость

Нефтехимическая продукция

2324

881

27,26

34,57

18,36

-15,19

-5,04

Газовые конденсаты

674

348

7,9

13,67

-21,65

-22,21

-3,21

Другая продукция

5529

1318

64,84

51,75

8,48

-19,11

-10,02

Весь экспорт

8527

2547

100

100

7,66

-18,25

-18,23

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Иране полиция изъяла более двух тонн наркотиков
Иран 09:20
Макрон предложил провести дискуссию между всеми участниками СВПД
Европа 9 мая 22:11
Премьер Бельгии: ЕС призывает к диалогу по ситуации вокруг иранской ядерной сделки
Европа 9 мая 21:54
Россия призвала Иран не сворачивать дальше выполнение обязательств по СВПД
Россия 9 мая 20:06
Американский авианосец Abraham Lincoln прошел Суэцкий канал
США 9 мая 18:29
В Китае увидели в санкциях США против Ирана угрозу стабильности рынка нефти
В мире 9 мая 16:15
Лента новостей
Музыкальный язык Саида Рустамова
Культура 10:46
В Азербайджане ожидается снижение цен на недвижимость
Бизнес 10:43
МВД Турции заявил о ликвидации двух особо опасных террористов
Турция 10:37
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева
Политика 10:28
В Японии принят закон о бесплатных детских садах
В мире 10:23
Турция закупает американские ЗРК Patriot и не откажется от российских
Турция 10:19
ООН готов консультировать Туркменистан в вопросе освоения аридной зоны
Туркменистан 10:16
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 10:11
Птицеводческое предприятие в Азербайджане расширит географию экспорта яиц
Бизнес 10:07