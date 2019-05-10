Иран за месяц экспортировал нефтехимическую продукцию на $881 млн

БАКУ /Trend/ - Иран за первый месяц текущего года (начинается с 21 марта 2019 года) экспортировал 2,324 тонн нефтехимической продукции стоимость в 881 миллионов долларов.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Тегеранской торговой, промышленной, горнодобывающей и сельскохозяйственной палаты.
Согласно отчету, в прошлом месяце стоимость нефтехимической продукции в общем объеме экспорта Ирана составила 34,57% без учета сырой нефти.
|
Экспортный продукт
|
Вес (тысяч тонн)
|
Стоимость (миллионов долларов)
|
Доля веса
|
Доля стоимости
|
Процент изменения
|
Доля в изменении стоимости
|
Вес
|
Стоимость
|
Нефтехимическая продукция
|
2324
|
881
|
27,26
|
34,57
|
18,36
|
-15,19
|
-5,04
|
Газовые конденсаты
|
674
|
348
|
7,9
|
13,67
|
-21,65
|
-22,21
|
-3,21
|
Другая продукция
|
5529
|
1318
|
64,84
|
51,75
|
8,48
|
-19,11
|
-10,02
|
Весь экспорт
|
8527
|
2547
|
100
|
100
|
7,66
|
-18,25
|
-18,23
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)
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