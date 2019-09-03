В Иране торговля через VPN составляет несколько триллион риалов - министр

БАКУ /Trend/ - В Иране торговля через VPN (Virtual Private Network - виртуальная частная сеть, позволяющая обходить блокировку сайтов) составляет несколько триллион риалов.

Об этом, выступая в парламенте Ирана, сказал министр связи и информационных технологий Мохаммед Джавад Азери Джахроми, сообщает во вторник Trend со ссылкой на İSNA.

По словам Азери Джахроми, в Иране нет закона, который считает торговлю в частной виртуальной сети преступлением.

«Задается вопрос, почему министерство не закрывает VPN. Но если их закрыть, то могут появиться проблемы у лиц, которые не могут посещать заблокированные сайты », - отметил министр, пояснив, что имеет в виду ученых, студентов, журналистов и прочих лиц, которым необходимо посещать заблокированные сайты для поиска информации в рамках своей профессиональной деятельности.

Как и во всем мире, в Иране программа и коды VPN используются для входа на заблокированные зарубежные сайты.

По официальному курсу 1 триллион иранских риалов составляет 23 млн.долларов, по курсу «черного рынка» - 8,8 миллион долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова )

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