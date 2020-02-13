Россия начнет электрификацию железнодорожной линии в Иране

В ближайшее время начнутся работы по электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун в Иране. Об этом как передает ИРНА сообщил заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев, передает Trend.

Посол Ирана в Москве Казем Джалали и замминистра транспорта РФ обсудили перспективы расширения сотрудничества в сфере транспорта между Ираном и Россией.

Во время встречи Токарев сообщил о начале электрификации железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун в Иране в ближайшее будущее.

Проект РЖД в Иране стоимостью 1,2 миллиарда евро предусматривает электрификацию железнодорожной линии Гармсар — Инче Бурун с поставкой путевой техники и 40 локомотивов. Он будет финансироваться за счет средств государственного экспортного кредита правительства РФ правительству Ирана.

Проект предусматривает электрификацию линии Гармсар – Инче Бурун общей протяженностью 495 километров, в том числе 203 километра в горной местности, 31 станции и 95 тоннелей.