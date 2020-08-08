Оглашено число предприятий, получивших в иранском Хорасан-Резави лицензию на эксплуатацию

БАКУ /Trend/ - В течение четырех месяцев этого года (с 20 марта по 21 июля 2020 года) в провинции Хорасан-Резави на северо-западе Ирана выдана лицензия на эксплуатацию 144 промышленных предприятий.

Об этом сказал председатель Промышленной, добывающей и торговой организации провинции Мохамед Рза Месфоруш, передает в понедельник Trend со ссылкой на информационный портал организации.

По его словам, на эти предприятия в целом потрачено 6,14 триллиона риалов (около 140 миллионов долларов).

Месфоруш отметил, что благодаря выдаче лицензий этим предприятиям в провинции работой были обеспечены 2,15 тысячи человек.

Глава организации подчеркнул, что больше всего лицензий выдано предприятиями, занятым в областях добычи металлов. В эту сферу инвестировано 1,93 триллиона риалов (около 46 миллионов долларов), или 31,4 процента всех инвестиций.

Месфоруш добавил, что в количественном выражении на долю провинции приходится семь процентов предприятий, которым выданы лицензии, с точки зрения инвестиций - два процента, в плане занятости - семь процентов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)