Экспорт стальных полуфабрикатов из Ирана с начала года составил 3,1 млн тонн

Экономика 17 ноября 2020 23:00 (UTC+04:00)
Экспорт стальных полуфабрикатов из Ирана с начала года составил 3,1 млн тонн

За 7 месяцев текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) экспорт стальных полуфабрикатов превысил 3,1 млн тонн, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Экспорт стальных слитков за первые семь месяцев текущего иранского календарного года составил 3 191 000 тонн. Более 76,8% от общего объёма стального экспорта пришлось на блюм и заготовку.

Объем экспорта блюмов заготовок за отчетный период составил 2,451 млн тонн, а стальных слябов — 740 тыс. тонн.

На сегодняшний день Иран входит в десятку крупнейших производителей стали в мире, и ожидается, что до 2025 года, увеличив объем производства до 55 млн тонн в год займет 7-е место.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Главный эпидемиолог Грузии находится в самоизоляции после контакта с инфицированными
Главный эпидемиолог Грузии находится в самоизоляции после контакта с инфицированными
Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку
Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Тбилиси
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Тбилиси
Loading Bars
Лента новостей
Франция открыто демонстрирует проармянскую политику - политолог Политика 23:28
Число случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 2 млн Европа 23:24
Главный эпидемиолог Грузии находится в самоизоляции после контакта с инфицированными Грузия 23:10
Узбекистан привлечет средства США для строительства железной дороги в Афганистане Узбекистан 23:05
Экспорт стальных полуфабрикатов из Ирана с начала года составил 3,1 млн тонн Экономика 23:00
В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю победы Политика 22:52
Генсек ООН попросил у лидеров G20 $28 млрд на борьбу с пандемией В мире 22:46
Стремление мэрии Парижа признать нечто несуществующее - неудавшийся политический романтизм - депутат Политика 22:35
Полная электронизация страховых услуг послужит еще большему развитию этого сектора - ассоциация страховщиков Финансы 22:06
Баку сам определит, где будет располагаться совместный мониторинговый центр - президент России Политика 21:53
Отказ Армении от договоренностей по урегулированию в Карабахе был бы "самоубийством" - Путин Политика 21:50
Карабах всегда был неотъемлемой частью Азербайджана - Путин Политика 21:47
Глава МИД Азербайджана встретился с президентом Молодежного форума ОИС (ФОТО) Политика 21:42
Сплочение народа вокруг своего лидера - это ключ ко всем победам - депутат Политика 21:22
Министр по чрезвычайным ситуациям Армении подал в отставку Армения 21:21
Дипломаты России, США и Франции 18 ноября в Москве обсудят ситуацию в Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 21:11
Армяне опять сжигают дома - теперь в Агдаме (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 21:08
Госсекретарь США Майк Помпео прибыл в Тбилиси Грузия 21:00
Помпео заявил, что США приветствуют прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе Нагорно-карабахский конфликт 20:55
Советник спикера парламента Армении подал в отставку Армения 20:51
Обсуждены меры по активизации функционирования транзитного коридора Казахстан-Туркменистан-Иран Транспорт 20:41
ЕС заключил с компанией CureVac контракт на предзаказ вакцины от коронавируса Европа 20:32
Азербайджано-иранская граница является границей мира и дружбы - посол Ирана Политика 20:27
Президент Азербайджана поздравил новоизбранного Президента Молдовы Политика 20:20
Президент Ильхам Алиев выделил 50 млн манатов на проектирование и строительство дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша Политика 20:12
Азербайджан импортировал пшеницу на сумму свыше $240 млн Бизнес 20:04
В Азербайджане наблюдается сокращение экспортных грузоперевозок посредством морского транспорта Бизнес 19:55
Историко-географические названия Азербайджана будут писаться в новом порядке Общество 19:54
Судно «Алиф Гаджиев» провело исследования на Каспии (ФОТО/ВИДЕО) Общество 19:49
Президент Ильхам Алиев подписал указ в связи с регулированием военной службы Политика 19:48
Азербайджан сократил импорт продукции в январе-октябре 2020 года Бизнес 19:45
Украина о возможностях закупки газа у Азербайджана Энергетика 19:42
В Мюнхене состоялось авторалли по случаю победы Азербайджана (ФОТО) Политика 19:32
Центробанк Азербайджана заявил о перспективах системы мгновенных платежей в финансовых структурах Финансы 19:27
Завершилось перечисление единовременной выплаты в размере 190 манатов - минтруда Азербайджана Общество 19:22
В Азербайджане внесены изменения в закон "О воинской обязанности и военной службе" Политика 19:17
Нефте- и газопроводы BP продолжают безопасно и надежно работать в Грузии Энергетика 19:14
Турецкий парламент принял законопроект об отправке военного контингента в Азербайджан Политика 19:14
Численность населения Азербайджана увеличилась на более чем 49 тыс. человек Общество 19:09
В еще четырех районах Азербайджана семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны предоставлено жилье (ФОТО) Экономика 19:07
Пашинян осуществляет репрессии в отношении своих соперников - политолог Политика 18:56
AZAL возобновляет полеты по маршруту Баку-Нахчыван-Баку Общество 18:49
ЕС определяет поддержку работам по восстановлению и созиданию, которая предусмотрена в Карабахе Политика 18:45
Названа статистика по людям, прибывшим в Азербайджан для постоянного жительства Общество 18:34
Азербайджанские солдаты не только отлично воюют, но и поют (ВИДЕО) Интересное 18:30
Поздравление минобороны Турции по случаю Дня национального возрождения Азербайджана Политика 18:25
Скрывая правду во время боевых действий, Армения создала информационный вакуум Политика 18:23
Между Азербайджаном и Грузией подписан документ о сотрудничестве в железнодорожной сфере Экономика 18:13
В Азербайджане предлагается наложить ограничения на продажу некоторой продукции Общество 18:13
Турецко-российские обсуждения по контролю за режимом прекращения огня продолжаются – Хулуси Акар Политика 18:10
Кредитование финансового сектора Азербайджана в годовом обращении увеличилось Финансы 18:03
В Азербайджане ограничивается продажа полиэтиленовых пакетов и пластиковой посуды Экономика 18:00
Азербайджанский поэт стал победителем 100-дневного марафона Всероссийского фестиваля "ЛиФФт" (ВИДЕО) Культура 17:52
В Азербайджане наблюдается рост инвестиций в нефтегазовый сектор Энергетика 17:45
Туркменистан привержен многоплановому партнёрству в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» Туркменистан 17:42
Состоялась 16-ая Министерская встреча в формате «Центральная Азия – Европейский Союз» Туркменистан 17:37
Иран начал производство собственных тест-систем для экспресс-анализа на коронавирус Экономика 17:36
Три турецкие партии проголосуют за закон об отправке военных в Азербайджан Политика 17:32
Олег Амирбеков, Наргиз Керимова и Кенуль Арифгызы приглашают совершить виртуальное путешествие (ВИДЕО) Культура 17:23
Значительная доля общего объема грузоперевозок Азербайджана пришлась на автомобильный транспорт Транспорт 17:16
Восстановлено Управление оросительных систем Губадлы Экономика 17:13
В Азербайджане будут проведены пробные экзамены для желающих поступить на госслужбу Общество 17:10
Увеличился объем перевалки грузов через морские порты Азербайджана Транспорт 17:03
Цена биткойна превысила отметку в $17 тыс. Финансы 17:01
Минфин Азербайджана выставил на аукцион среднесрочные облигации Финансы 17:00
Азербайджан сократил железнодорожные грузоперевозки Транспорт 17:00
В Туркменистане работают над выведением промежуточных культур Бизнес 16:59
Путин заявил, что договоренности по Нагорному Карабаху соблюдаются Нагорно-карабахский конфликт 16:57
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил (ОБНОВЛЕНО) Политика 16:52
AccessBank предлагает фермерам новые микрокредиты Общество 16:51
Президент Ильхам Алиев: Мы восстановим освобожденные от оккупации земли Политика 16:50
Президент Ильхам Алиев: У нас нет проблем с армянским народом Политика 16:48
Президент Ильхам Алиев: Главарь хунты прятался в бункере, не мог даже и носа высунуть наружу Политика 16:47
Президент Ильхам Алиев: Весь мир должен знать, что такое армянский вандализм, и мы покажем это всему миру Политика 16:43
Президент Ильхам Алиев: Да упокоит Аллах души всех наших шехидов Политика 16:41
Узаэронавигация объявляет тендер на технические услуги Тендеры 16:33
Президент Ильхам Алиев: Во всех городах будут возведены памятники победы, и сюда вернется жизнь Политика 16:31
Президент Ильхам Алиев: И на стадии политического урегулирования конфликта Азербайджан добивается и добьется своего Политика 16:30
Президент Ильхам Алиев об армии Кочаряна-Саркисяна: Прицепили себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки Политика 16:27
В Азербайджане выявлено еще 2075 случаев заражения коронавирусом, 1139 человек вылечились Общество 16:26
Украина представила предложения по дальнейшему развитию сотрудничества по поставкам современных технологий на нефтегазовые предприятия Узбекистана Узбекистан 16:25
ВОЗ и дальше будет поддерживать Азербайджан в борьбе с COVİD-19 - Ханде Харманджи Общество 16:21
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем национального возрождения (ФОТО) Политика 16:17
Президент Ильхам Алиев: Мы разрушили армянский миф, теперь будут жить с клеймом позора Политика 16:17
Президент Ильхам Алиев: Сегодня население Армении переживает годы, которые переживало население Азербайджана в 1992 году Политика 16:15
Президент Ильхам Алиев: Мы вынудили врага подписать акт о капитуляции Политика 16:14
Президент Ильхам Алиев: Взятие города Шуша стало операцией, требующей очень большого профессионализма и смелости Политика 15:59
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 3 117 Грузия 15:56
Президент Ильхам Алиев: Сердце болит, когда видишь город Физули в разрушенном состоянии Политика 15:56
В Азербайджане создана информбаза экспертов в связи с экзаменами по способностям Общество 15:54
Полковник и чемпион мира по каратэ Физули Мусаев исполнил рок-композицию в честь героев Азербайджана (ВИДЕО) Спорт 15:51
Украина заинтересована в расширении поставок природного газа, нефти и нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 15:44
Замглавы МИД Армении подал в отставку Армения 15:41
Теперь коронавирус у молодежи протекает в более тяжелой форме - TƏBİB Общество 15:39
Между Турцией и Азербайджаном подписан меморандум "Больницы-побратимы" (ФОТО) Общество 15:31
Армянская ложь бессильна в сегодняшнем мире - депутат Политика 15:25
«Johnson & Johnson» признала ошибку в обозначении Нагорно-Карабахского региона Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 15:08
BP обнародовала объем добычи на «Шах-Дениз» с 2006 года Энергетика 15:04
В Азербайджане более половины кредитов сектора торговли и услуг были выданы в нацвалюте Финансы 15:01
Грузоперевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA составили более 29 млн тонн Транспорт 14:52
Все новости