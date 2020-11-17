Экспорт стальных полуфабрикатов из Ирана с начала года составил 3,1 млн тонн

За 7 месяцев текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2020 года) экспорт стальных полуфабрикатов превысил 3,1 млн тонн, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Экспорт стальных слитков за первые семь месяцев текущего иранского календарного года составил 3 191 000 тонн. Более 76,8% от общего объёма стального экспорта пришлось на блюм и заготовку.

Объем экспорта блюмов заготовок за отчетный период составил 2,451 млн тонн, а стальных слябов — 740 тыс. тонн.

На сегодняшний день Иран входит в десятку крупнейших производителей стали в мире, и ожидается, что до 2025 года, увеличив объем производства до 55 млн тонн в год займет 7-е место.