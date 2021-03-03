Как объявил чиновник провинции Гилян, экспорт из порта Астара на севере Ирана увеличился на 82 процента с начала текущего иранского календарного года (20 марта 2020 года) по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Губернатор провинции Гилян Арсалан Заре рассказал, что этот рост является результатом усилий, предпринятых торговцами провинции, а также таможенным управлением Гиляна, сообщает Tehran Times.

Порт Астара занимает 60 гектаров и является первым портом частного сектора в Иране. Это ближайший и самый экономичный способ торговли и транспорта между Азией, Африкой и Европой. Он предназначен для погрузки и разгрузки грузовых судов грузоподъемностью 2500 тонн.