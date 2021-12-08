США продали захваченную у Ирана нефть на $26,7 млн
Власти США продали иранскую нефть, захваченную американским флотом в Аравийском море, на общую сумму в $26,7 млн. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Министерства юстиции США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В соответствии с решением суда изъятая нефть была продана. Общая сумма выручки составила $26,7 млн. Она может быть направлена в американский фонд помощи жертвам терроризма <...>", - говорится в сообщении.
Объем проданной нефти составил 1,1 млн баррелей. Министерство юстиции не уточнило, когда были проведены морские операции, результатом которых стало изъятие указанных объемов нефти. Ведомство при этом указало, что она была изъята с четырех танкеров, направлявшихся в Венесуэлу.
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