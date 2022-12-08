Иран занял 7-е место в мире по производству цемента в 2021 году

В 2021 году Иран произвел 63 млн. тонн цемента и стал седьмым по величине производителем цемента в мире. Как передает Trend со ссылкой на iran.ru, об этом сообщает IRIB со ссылкой на международную статистику.

Как сообщалось, Исламская Республика также экспортировала 14,4 млн. тонн цемента в прошлом году, заняв четвертое место среди крупнейших экспортеров цемента в мире.

По данным министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, иранским цементным комплексам удалось экспортировать 7,6 млн. тонн продукта за первые семь месяцев текущего иранского календарного года (21 марта — 22 октября), что на четыре процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Исламская Республика заняла пятое место в мире по производству цемента в 2020 году, произведя 69 миллионов тонн продукта.

Иранская цементная промышленность имеет более чем восьмидесятилетнюю историю деятельности.

В настоящее время на 74 заводах по всему Ирану действует 96 линий по производству цемента, и почти половине из них не исполнилось 10 лет. Это свидетельствует о том, что новые производственные единицы имеют большую долю в общем объеме производства в этом секторе.

Соседние страны являются не только потребителями иранского цемента, но и требуют передачи технологий цементной промышленности своим странам.