Товарооборот между Ираном и Китаем превысил $4 млрд

БАКУ /Trend/ - Таможенная служба Китая сообщила, что оборот торговли между Ираном и Китаем за первые три месяца 2024 года составил 4,2 миллиарда долларов, что на один процент больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает Trend.

Из этой суммы Китай экспортировал товаров на 2,7 миллиарда долларов и импортировал из Ирана более 1,2 миллиарда долларов. Важно отметить, что статистика импорта не учитывает покупку китайскими компаниями иранской нефти, поэтому общий объем торговли может быть еще выше.

В 2023 году общий оборот торговли между двумя странами составил более 14,6 миллиарда долларов, что на 6,2 процента меньше, чем в 2022 году. В то же время, экспорт Ирана в Китай за последние месяцы 2023 года вырос на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Таким образом, Китай продолжает оставаться одним из основных торговых партнеров Ирана, поддерживая прочные экономические связи, несмотря на санкции, наложенные США.