Обнародован объем средств, потраченных на запуск перерабатывающих предприятий в агросекторе Ирана

БАКУ /Trend/ - В период с 20 марта по 3 ноября 2024 года на запуск перерабатывающих предприятий в сельскохозяйственном секторе Ирана было потрачено 128 триллионов риалов (около 290 миллионов долларов).
Как сообщает Trend, об этом сообщил местным СМИ директор Центра развития сельскохозяйственной промышленности и технических средств при министерстве сельского хозяйства Ирана Карим Золфогари.
По его словам, за указанный период в сельскохозяйственном секторе было введено в эксплуатацию 407 перерабатывающих предприятий. Эти предприятия могут перерабатывать 3,25 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в год.
Золфогари добавил, что на указанном количестве перерабатывающих предприятий трудоустроено 7,1 тыс. человек. Эти предприятия занимаются переработкой, хранением и упаковкой сельскохозяйственной и садовой продукции.
Представитель Центра отметил, что в текущем иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) в Иране была выдана лицензия на создание 771 нового промышленного предприятия.
"С вводом этих предприятий появится возможность перерабатывать 5,7 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в год", - отметил он.
Добавим, что в среднем в Иране выращивается более 130 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в год.
Сельскохозяйственные угодья в Иране в общей сложности составляют более 12 миллионов гектаров.