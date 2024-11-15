Обнародован объем средств, потраченных на запуск перерабатывающих предприятий в агросекторе Ирана

БАКУ /Trend/ - В период с 20 марта по 3 ноября 2024 года на запуск перерабатывающих предприятий в сельскохозяйственном секторе Ирана было потрачено 128 триллионов риалов (около 290 миллионов долларов).

Как сообщает Trend, об этом сообщил местным СМИ директор Центра развития сельскохозяйственной промышленности и технических средств при министерстве сельского хозяйства Ирана Карим Золфогари.

По его словам, за указанный период в сельскохозяйственном секторе было введено в эксплуатацию 407 перерабатывающих предприятий. Эти предприятия могут перерабатывать 3,25 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в год.

Золфогари добавил, что на указанном количестве перерабатывающих предприятий трудоустроено 7,1 тыс. человек. Эти предприятия занимаются переработкой, хранением и упаковкой сельскохозяйственной и садовой продукции.

Представитель Центра отметил, что в текущем иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) в Иране была выдана лицензия на создание 771 нового промышленного предприятия.

"С вводом этих предприятий появится возможность перерабатывать 5,7 миллиона тонн сельскохозяйственной продукции в год", - отметил он.

Добавим, что в среднем в Иране выращивается более 130 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции в год.

Сельскохозяйственные угодья в Иране в общей сложности составляют более 12 миллионов гектаров.