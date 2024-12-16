Назван объем экономии средств благодаря запуску трубопровода Бандар-Аббас-Сирджан-Рафсанджан

БАКУ /Trend/ - Ввод в эксплуатацию фазы 1 трубопровода Бандар-Аббас-Сирджан-Рафсанджан в Иране позволит сэкономить 60 триллионов риалов (около 124 миллионов долларов) в год.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор Иранской национальной компании нефтяной инженерии и строительства Мохаммед Мешкинфам.

По его словам, 1-я фаза трубопровода Бандар-Аббас-Сирджан-Рафсанджан может транспортировать 100 тысяч баррелей нефти и нефтепродуктов в день. Она была запущена 7 декабря. С вводом в эксплуатацию трубопровода Бандар-Аббас-Сирджан-Рафсанджан общей протяженностью 460 км можно будет ежедневно транспортировать 300 тысяч баррелей (48 миллионов литров). К концу года (20 марта 2025 г.) этот трубопровод будет полностью введен в эксплуатацию.

Мешкинфам сообщил, что на прокладку этого трубопровода было потрачено около 450 миллионов евро. С вводом в эксплуатацию трубопровода было прекращено ежедневное передвижение 1,6 тыс. грузовых автомобилей, перевозящих нефть и нефтепродукты.

Отметим, что 26-дюймовый трубопровод по транспортировке нефтепродуктов из района Бандар-Аббас провинции Ормузган на юге Ирана в район Рафсанджан в провинции Кирман может транспортировать 300 тысяч баррелей нефтепродуктов ежедневно, производимых в нефтяной компании "Звезда Персидского залива".