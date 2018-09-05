Встреча Ирана и участников ядерной сделки готовится на полях ГА ООН в сентябре

5 сентября 2018 14:11 (UTC+04:00)

Встреча представителей Ирана и участников ядерной сделки готовится на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре, но пока рано говорить о его окончательном формате. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

"Сейчас мы находимся в фазе подготовки к проведению такого рода мероприятия в Нью-Йорке на полях сессии Генассамблеи, - сказал он. - Тема Ирана там прозвучит наверняка очень мощно".

Рябков не уточнил, на каком уровне пройдет предстоящее мероприятие, но при этом отметил, что Россия готова обсуждать иранскую проблему и в предложенном президентом США Дональдом Трампом формате заседания Совета Безопасности ООН. "По практике те, кто инициирует заседание, должны вносить предложения по формату, уровню, обозначить, в чем они видят итог заседания", - добавил он.

"Но хотелось бы обратить внимание, что США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что само по себе стало нарушением с их стороны резолюции СБ ООН 2231. Я думаю, мероприятие, анонсированное в Нью-Йорке на этот счет, будет хорошей возможностью обратить внимание американских коллег на данное обстоятельство и вновь адресовать международному сообществу сигнал, что страна, претендующая чуть ли не на монопольное решение крупных международных проблем, ведет себя предельно безответственно и своими действиями подрывает основы урегулирования серьезных вопросов, к которым мы по-прежнему относим ситуацию вокруг иранской ядерной программы и судьбу СВПД", - добавил высокопоставленный дипломат.

СВПД был заключен постоянной пятеркой Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в 2015 году. Эта договоренность ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций СБ ООН и односторонних ограничительных мер, введенных в свое время США и ЕС. 8 мая 2018 года Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения.

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