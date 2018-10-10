В МИД России прокомментировали выход США из ядерной сделки с Ираном

10 октября 2018 16:43 (UTC+04:00)

Выход США из соглашения по иранской ядерной программе подрывает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков ,переадет в среду РИА Новости.

"Выход США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе) считаем серьёзным просчётом, подрывающим ДНЯО, политически весьма недальновидным шагом", — заявил Ермаков в ходе общеполитических прений в Первом комитете Генассамблеи ООН, текст его выступления опубликован на сайте МИД России.

Он отметил, что Россия намерена следовать своим обязательствам по ядерной сделке и совместно с другими участниками договоренности ищет эффективные механизмы защиты торгово-экономического взаимодействия с Ираном от экстерриториальных санкций США.

"При этом убеждены, что по-настоящему действенными меры защиты от этих санкций могут быть в том случае, если они станут коллективными и создадут основу для участия в них всех заинтересованных стран", — добавил Ермаков.

Напомним, Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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