Иран начал процесс обогащения урана на объекте в Фордо

7 ноября 2019 02:00 (UTC+04:00)

Иран начал обогащение урана на объекте в Фордо. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в четверг сообщила Организация по атомной энергии Исламской Республики.

"В Фордо возобновились обогащение и производство урана", - говорится в сообщении на официальном сайте организации. Также уточняется, что "все шаги осуществляются под наблюдением со стороны МАГАТЭ".

6 ноября Иран начал закачивать газ в центрифуги на ядерном объекте в Фордо, что фактически означает начало четвертого этапа сокращения Тегераном обязательств в рамках ядерной сделки.

Согласно подписанному в 2015 году Совместному всеобъемлющему плану действий, Иран должен модернизировать предприятие по производству стабильных изотопов в Фордо под контролем международных наблюдателей. Предполагалось, что реконструкция исключила бы возможность использования этого объекта в военных целях.

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