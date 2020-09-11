Сергей Лавров: Страны ШОС поддерживают сохранение СВПД

Страны-участницы ШОС придерживаются единой позиции в оценке выхода США из СВПД, сегодня подтвердили приверженность этому документу. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас единая позиция по той ситуации, которая сложилась вокруг выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы. Мы все подтвердили приверженность этому важнейшему документу, который был единогласно одобрен СБ ООН и должен выполняться всеми участниками", - заявил Лавров по итогам встречи глав МИД ШОС.

Он также отметил, что министры обсудили ситуацию в Афганистане и сирийское урегулирование.