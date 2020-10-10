Рябков и посол Ирана обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили на встрече ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом говорится в сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Подчеркнута важность дальнейшей координации усилий всех его участников для устойчивого выполнения договоренности в соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН", - сообщили в министерстве.

Как указали в дипведомстве, стороны рассмотрели также некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес.