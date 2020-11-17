Помпео констатировал близость позиций с Францией, Германией и Британией по ядерной сделке

Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что позиция его страны весьма близка к позиции Парижа, Лондона и Берлина относительно выработки нового варианта Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в понедельник в газете Le Figaro по завершении его переговоров в Париже с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и главой МИД Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы, разумеется, обсудили, каким в будущем должен быть новый договор. Для администрации США вопрос состоит не столько в том, должен ли появиться такой документ, сколько в том, чтобы определить, что именно следует требовать на этот раз от Ирана. Именно это я обсуждал с президентом Макроном и министром Ле Дрианом. Следует определить, каким может быть то поведение Ирана, которое мы сочтем приемлемым и которое позволит нам занять в отношении этой страны новую открытую позицию", - сказал госсекретарь.