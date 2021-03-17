Иран начал обогащать уран при помощи улучшенных центрифуг

Иран начал обогащение урана на подземном заводе в Натанзе при помощи усовершенствованных центрифуг IR-4. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство Reuters.

"15 марта агентство [МАГАТЭ] подтвердило, что Иран начал подачу природного [фторида урана] UF6 в каскад из 174 центрифуг IR-4, установленный на заводе по обогащению топлива", - приводит Reuters выдержки из доклада Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Отмечается, что исламская республика указала, что намерена установить второй каскад улучшенных центрифуг на предприятии в Натанзе. Таким образом, по данным МАГАТЭ на 15 марта, Иран использует 5060 центрифуг IR-1, размещенных на 30 каскадах, 522 центрифуги IR-2m, размещенные на трех каскадах, а также один каскад из 174 центрифуг IR-4.