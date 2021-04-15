МИД Ирана назвал условие для продолжения переговоров по ядерной сделке
Тегеран продолжит переговоры по ядерной сделке, но только если они пойдут в конструктивном направлении. Как заявил в четверг замглавы МИД Ирана Аббас Арагчи, в противном случае делегация страны готова их прекратить, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Если переговоры пойдут в конструктивном направлении, которого мы ожидаем, то наша сторона продолжит их. Если же нет - то мы прекратим их", - приводит его слова пресс-служба правительства страны.
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