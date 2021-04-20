МИД Ирана сообщил о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

Ядерная программа 20 апреля 2021 15:34 (UTC+04:00)
МИД Ирана сообщил о прогрессе на переговорах по ядерной сделке в Вене

Участники переговоров по ядерной сделке в Вене добились прогресса по вопросу того, каким способом США будут возвращаться к исполнению своих обязательств в рамках данного соглашения. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы добились хорошего прогресса в вопросе того, каким образом США будут возвращаться к своим обязательствам", - приводит его слова агентство ISNA. Дипломат добавил, что "переговоры проходят по техническим вопросам". "Хочу обратить внимание, что сама ядерная сделка не подлежит обсуждению", - отметил он.

По словам Хатибзаде, переговоры "идут очень сложно, поскольку Иран должен убедиться в том, что США в этот раз действительно выполнят все свои обязательства".

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