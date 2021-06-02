Рябков заявил, что контакт глав МИД стран - членов ядерной сделки пока не планируется
Контакт глав МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пока не планируется. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Что касается контакта на уровне министров, то пока такой контакт не планируется", - сказал он.
Рябков также отметил, что доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о наличии частиц ядерного материала на незадекларированных объектах в Иране вряд ли повлияет на внутреннюю ситуацию в этой стране. "Я не считаю доклад средством воздействия на внутриполитическую обстановку в Иране", - добавил дипломат.
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