Рябков заявил, что контакт глав МИД стран - членов ядерной сделки пока не планируется

Ядерная программа 2 июня 2021 12:45 (UTC+04:00)
Рябков заявил, что контакт глав МИД стран - членов ядерной сделки пока не планируется

Контакт глав МИД стран - участниц Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе пока не планируется. Об этом сообщил в среду журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается контакта на уровне министров, то пока такой контакт не планируется", - сказал он.

Рябков также отметил, что доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о наличии частиц ядерного материала на незадекларированных объектах в Иране вряд ли повлияет на внутреннюю ситуацию в этой стране. "Я не считаю доклад средством воздействия на внутриполитическую обстановку в Иране", - добавил дипломат.

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