Переговоры по СВПД должны быть на основе взаимных интересов - глава МИД Ирана

Группа "4+1" должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ИРНА, написал в своем аккаунте в Twitter министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.

По его словам, Белый дом призывает к переговорам с Ираном и заявляет, что готов вернуться к СВПД.

"Тем не менее, он одновременно вводит новые санкции в отношении иранских физических и юридических лиц. Мы внимательно изучаем поведение г-на Байдена. Цель переговоров не в разговорах ради разговоров, а в достижении ощутимых результатов на основе уважения взаимных интересов. Группа 4+1 должна быть готова к переговорам, основанным на взаимных интересах и правах", - отметил он.