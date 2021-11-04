В КНР приветствовали решение провести переговоры в Вене по Ирану

Китай приветствует решение о проведении очередного раунда международных переговоров в Вене по урегулированию иранской ядерной проблемы и будет содействовать их успешному продвижению. Об этом сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы приветствуем проведение переговоров в Вене, намеченных на конец текущего месяца. Надеемся, что заинтересованные стороны воспользуются представившейся возможностью и будут руководствоваться правильной логикой при их проведении", - заявил он на брифинге.

Как подчеркнул Ван Вэньбинь, участники консультаций в Вене должны учитывать взаимные опасения, проявлять уважение к интересам друг друга, "придерживаться стратегии, которая позволит решить неурегулированные вопросы". "Китай продолжит предпринимать конструктивные шаги, чтобы эти переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий [СВПД] вернулись в правильное русло", - добавил он.