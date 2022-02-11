Ядерные переговоры с Ираном вступают в «финальную фазу» - глава МИД Германии

Ядерные переговоры с Ираном вступают в «заключительную фазу». Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции в Тель-Авиве со своим израильским коллегой Яиром Лапидом в ходе официального визита в Израиль, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Она отметила, что возвращение к ядерному соглашению сделает регион более безопасным.

Бербок отметила, что «убеждена, что полное восстановление СВПД сделает регион более безопасным».

По ее словам, переговоры с Ираном достигли «очень критической точки» и что для Ирана важно вернуться за стол переговоров «с готовностью к компромиссу и без максимальных требований».