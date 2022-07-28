США намерены с помощью дипломатии предотвратить получение Ираном ядерного оружия

Администрация США намерена задействовать дипломатические средства с целью предотвратить получение властями Ирана ядерного оружия. Об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы по-прежнему привержены тому, чтобы Иран никогда не смог заполучить ядерное оружие. Вы слышали, как президент [США Джо Байден] сказал это во время нашей недавней поездки на Ближний Восток. Президент считает, что дипломатия - лучший путь к достижению этого результата", - подчеркнул он.

Говоря о переговорах о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Кирби отметил: "Переговоры по СВПД практически завершены". "И теперь на Иране лежит ответственность за принятие решения о том, пойдет ли он на эту сделку или нет. <...> Мы все еще надеемся, что они (Тегеран - прим. ТАСС) вернутся к выполнению обязательств [в рамках СВПД]. И не только мы, но и наши европейские партнеры занимают ту же позицию", - отметил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ.

По его словам, США будут "защищать себя и своих союзников и партнеров от целого ряда других угрожающих действий со стороны Ирана". При этом Кирби отказался комментировать информацию портала Axios, согласно которой координатор СНБ по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк заявил на прошлой неделе группе экспертов ряда научно-исследовательских организаций, что достижение договоренности о возвращение сторон к полному соблюдению положений СВПД "крайне маловероятно".