Иран активировал большое количество центрифуг в рамках контроля МАГАТЭ

БАКУ /Trend/ - Иран активировал большое количество центрифуг в рамках контроля Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и прав стран-членов Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

"Иран как ответственный член Агентства по атомной энергии доказал свое сотрудничество с этим агентством, и соглашения, достигнутые во время визита генерального директора агентства Рафаэля Гросси в Тегеран 14-15 ноября, подтверждают это положение", - сказал он.

Багаи отметил, что прискорбно, что 3 европейские страны (Великобритания, Франция и Германия) предприняли шаги по утверждению антииранской резолюции, игнорируя итоги визита генерального директора агентства в Тегеран, которые могут послужить основой для укрепления сотрудничества в будущем.

Касаясь встречи заместителей министров иностранных дел Ирана и 3 европейских стран 29 ноября в Женеве, представитель МИД заявил, что Иран верит в конструктивное сотрудничество, основанное на взаимном уважении. При этом он реагирует на любой конфликт в рамках законного права.

Он отметил, что проблема, которая привела к нынешнему состоянию Всеобъемлющего плана совместных действий, не в Иране, "а в том, что некоторые стороны вышли из соглашения и допустили упущения в выполнении своих обязательств в этом направлении".

Отметим, что 21 ноября в Международном агентстве по атомной энергии была принята резолюция против Ирана. В резолюции Тегерану было предложено сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии по ряду вопросов и предоставить достоверный документ об остатках урана на двух необъявленных площадках в Иране.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был заключен Совместный всеобъемлющий план действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана, а в ноябре того же года ввели санкции против Ирана. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Добавим, что в конце 2020 года парламент Ирана, ссылаясь на введение санкций против страны, принял решение о реализации Стратегического плана в ядерной сфере с целью отмены санкций. В соответствии с решением иранского парламента от 23 февраля того же года Иран приостановил выполнение дополнительных шагов и Дополнительного протокола, предусмотренных ядерным соглашением. Таким образом, механизм контроля МАГАТЭ снизился на 20-30%.