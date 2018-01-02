Верховный лидер Ирана рассказал о "врагах" народа

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи прокомментировал акции протеста в стране, заявив, что "враги" стремятся использовать любую возможность, чтобы навредить иранскому народу, используя "деньги и оружие", передает РИА Новости со ссылкой на иранское агентство Mehr.

Как передает агентство, Хаменеи отметил, что "враги всеми средствами, включая деньги и оружие, объединились, чтобы навредить государственной власти".

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря вспыхнуло массовое протестное движение. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что недовольство вызвано внутренними проблемами в государстве, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 демонстрантов были задержаны за последние три дня в Тегеране.

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