Экотуризм в Иране: удовольствия от проживания в традиционных домах

Можно испытать незабываемое ощущение от прогулки, выпить чашечку чая, попробовать вкусную местную кухню в Иране и послушать традиционную музыку. При минимальных затратах вам можно использовать традиционные и недорогие дома экотуризма в разных провинциях Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Экологический туризм - форма устойчивого туризма, сфокусированная на посещении относительно незатронутых антропогенным воздействием природных территорий и красивых древних мест. Такая форма туризма в Иране широко распространена.

Экотуризм и развитие старинных домов означает понимание традиционной, сельской жизни и природы, и может привести к концептуальному пониманию культурных и исторических преимуществ сельских районов в Иране.

Особая архитектура домов, магазинов и районных центров этих деревень, природная красота, первозданная природа, исторические памятники, относящиеся к нескольким тысячам лет назад, наличие старинных каризов и текущих рек, а также производство высококачественной сельскохозяйственной продукции превратили экотуризм в один из выборов туристов в Иране.

По словам экспертов, дома, используемые в экотуризме, являются инициативой правительства Хасана Рухани, а число таких сельских домов в стране возросло от 20 резиденций в 2012 году до более чем 700 в наястоящее время. В провинции Семнан было создано более 60 таких домов для экотуристов.

Прекрасная природа Ирана и всесезонный климат этой страны с юга до севера и с востока до запада, зелёные густые леса, пустыни под звёздным небом, красивые острова на юге и геотермальные источники в центре и на севере привели к тому, что каждый месяц и сезон года у Ирана имеются свои достопримечательности для туристов.

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