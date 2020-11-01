Число погибших от коронавируса в Иране превысило 35 тысяч

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 434 человека.

Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 35 298 человек.

Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 719 человек, общее число заразившихся COVID-19 достигло 620 491 человека, из них состояние 5 244 оценивается как тяжелое

На данный момент в стране от коронавируса выздоровел 486 691 человек.

До настоящего времени в Иране проведено более 4,96 миллиона тестов на выявление коронавируса.