Число погибших от коронавируса в Иране превысило 35 тысяч
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 434 человека.
Об этом сказала представитель министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.
По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса достигло 35 298 человек.
Садат Лари подчеркнула, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразились еще 7 719 человек, общее число заразившихся COVID-19 достигло 620 491 человека, из них состояние 5 244 оценивается как тяжелое
На данный момент в стране от коронавируса выздоровел 486 691 человек.
До настоящего времени в Иране проведено более 4,96 миллиона тестов на выявление коронавируса.
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