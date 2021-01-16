На юге Ирана произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - На юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4, сообщает Trend со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации, эпицентр находился на расстоянии 101 км к юго-западу от города Бандар-Аббас. Очаг залегал на глубине 10 км.

Сообщения о разрушениях и пострадавших не поступали.