У Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин - ВОЗ

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране Кристоф Хамельман сказал, что у Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Вчера я смог увидеть производственные линии вакцины Пастора, и я думаю, что Иран очень продвинулся, и я надеюсь, что вам удастся создать отечественную вакцину и помочь другим странам. Я уверен, что у Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин», - заявил он.