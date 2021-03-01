У Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин - ВОЗ
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Иране Кристоф Хамельман сказал, что у Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
«Вчера я смог увидеть производственные линии вакцины Пастора, и я думаю, что Иран очень продвинулся, и я надеюсь, что вам удастся создать отечественную вакцину и помочь другим странам. Я уверен, что у Ирана будет одна из самых успешных платформ в области разработки вакцин», - заявил он.
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