В результате землетрясения в Иране пострадали 20 человек

БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения, произошедшего сегодня в 13:38 по местному времени в районе Хой провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, пострадали 20 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал губернатор района Хой Зебихулла Калами.

Он отметил, что пострадавшие доставляются в районную больницу.

Калами добавил, что в результате землетрясения пострадали 15 сел, погибших не зафиксировано.

Отметим, что сегодня в районе Хой иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5,4 балла. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось и в Нахчыванской АР.

(Перевод: Нубар Кулузаде)