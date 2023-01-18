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В результате землетрясения в Иране пострадали 20 человек

Общество Материалы 18 января 2023 16:18 (UTC +04:00)
В результате землетрясения в Иране пострадали 20 человек

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В результате землетрясения, произошедшего сегодня в 13:38 по местному времени в районе Хой провинции Западный Азербайджан на северо-западе Ирана, пострадали 20 человек.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал губернатор района Хой Зебихулла Калами.

Он отметил, что пострадавшие доставляются в районную больницу.

Калами добавил, что в результате землетрясения пострадали 15 сел, погибших не зафиксировано.

Отметим, что сегодня в районе Хой иранской провинции Западный Азербайджан произошло землетрясение силой 5,4 балла. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров. Землетрясение ощущалось и в Нахчыванской АР.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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