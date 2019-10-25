Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)

25 октября 2019 19:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIV Бакинского международного джаз-фестиваля состоялся концерт турецкого коллектива Ercument Orkut Trio – лауреат международных конкурсов Эрджумент Оркут (пиано), Матт Халл (контрабасс) и Волкан Октем (ударные), сообщает Trend Life.

Джаз, как принято считать - интеллектуальная музыка. Не всем доступная. С высоким входным порогом. Известное противоречие: чтобы слушать джаз, нужно в нем разбираться, но чтобы разобрать - нужно знать, что именно слушать! Джаз должен вызывать эмоции, не стесняйтесь их проявлять: хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" - кричите, хочется петь или танцевать - смело делайте это!

"Фестиваль дает возможность молодым музыкантам показать себя, пропагандирует любовь, дружбу, укрепляет культурные связи народов", - отметил Эрджумент Оркут.

Baku Jazz Festival 2019 проходит с 18 по 27 октября под девизом "Море джаза, море интеллекта". Директор проекта - Лейла Эфендиева, художественный руководитель - джазовый саксофонист, заслуженный артист Азербайджана Раин Султанов. Организовано более 25 концертов и мероприятий с участием представителей Азербайджана, Германии, Бразилии, России, Китая, Турции, Украины, Швеции и других стран. Baku Jazz Festival 2019 представляет публике разнообразие стилей и направлений джазовой музыки – авангард, традиционную классику, этно-джаз, симфо-джаз, а также тематические, практические и информационные программы с мастер-классами музыкантов, выставками живописи и фотографий, лекциями по мировым кинематографическим джазовым саундтрекам в свободном доступе, международный конкурс молодых исполнителей "I am Jazzman", а также ночные джем-сессии по окончании концертных программ.

Фестиваль проходит на нескольких площадках - бизнес-центр Landmark, Международный центр мугама, Азербайджанский государственный академический музыкальный театр, Зал камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева. Бакинский международный джазовый фестиваль проводится с 2005 года. Baku Jazz Festival является членом European Jazz Network с 2017 года.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
  • Хочется аплодировать - хлопайте, хочется крикнуть "Браво!" – кричите! Турецкий джаз в Баку (ФОТО)
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