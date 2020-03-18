Народный артист Азербайджана Рафиг Азимов рассказал о сериале "Магомаев" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На Первом канале России транслируется сериал "Магомаев", сообщает Trend Life. Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Основной темой проекта стала история любви легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева (Милош Бикович) и оперной певицы Тамары Синявской (Ирина Антоненко), которые прожили вместе долгие 35 лет...

Одну из эпизодических ролей сыграл 82-летний известный азербайджанский актер, кавалер ордена "Шохрат", народный артист Рафиг Азимов, который поделился впечатлениями с Trend Life о съемках в картине.

"Давно надо было снять сериал о таком великом исполнителе и нашей гордости Муслиме Магомаеве. Поэтому, когда я узнал о начале съемок очень обрадовался и согласился сыграть эпизодическую роль. Меня приглашали на роль ректора Азербайджанской государственной консерватории, народного артиста Джовдета Гаджиева, но потом режиссеры изменили решение и я снялся в другой роли. Отрадно отметить, что съемки проходили как в Москве, так и Баку, что дало возможность показать красоту нашего края многомиллионной аудитории. В картине показываются некоторые моменты из жизни Муслима Магомаева, сделан упор на его творчество, и, конечно же, взаимоотношения с Тамарой Синявской. Знаменательным моментом картины стали кадры, в которых показывается, как общенациональный лидер Гейдар Алиев с отеческой заботой относился к Муслиму Магомаеву. Вокруг сериала сейчас идет множество дискуссий. Как профессиональному актеру, очень хотелось бы, чтобы в будущем был снят сериал о Муслиме Магомаеве, основанный на более реальных и точных фактах из его жизни, в котором он будет представлен таким, каким его знали и каким он остался в памяти миллионов", – отметил Рафиг Азимов.

Сериал снят кинокомпаниями "Медиаслово" и "Амедиа Продакшн" для Первого канала России. Режиссеры – Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов. Авторы сценария – Дарья Воротынцева и Нина Шулика. Одну из главных ролей также сыграла Светлана Устинова, в ролях – Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко.

Об участии азербайджанских актеров в сериале "Магомаев" также рекомендуем прочитать в материалах по ссылкам:

https://www.trend.az/life/culture/3204760.html

https://www.trend.az/life/interview/3205098.html

https://www.trend.az/life/interview/3206088.html

https://www.trend.az/life/culture/3206741.html

https://www.trend.az/life/culture/3206968.html

Актеры были приглашены кастинг-агентством Best Cast (руководитель Сабина Гасанова).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)