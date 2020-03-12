Расим Балаев рассказал о сериале "Магомаев", в котором сыграл дядю Муслима (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Первом канале России прошел показ третьей серии сериала "Магомаев", сообщает Trend Life.

Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Основной темой проекта стала история любви легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева (Милош Бикович) и оперной певицы Тамары Синявской (Ирина Антоненко). Они прожили вместе долгие 35 лет...

В третьей серии Муслим Магомаев, по рекомендации министра культуры СССР Екатерины Фурцевой, вынужденно возвращается на родину в Азербайджан, так как после событий в Калуге (ведется расследование ОБХСС) и выступления в Париже (обвинения в самовольном изменении утверждённого репертуара), попадает в опалу, и ему не разрешают в России выступать с концертами. В Баку его встречает дядя Джамал, который после смерти отца Муслима, вырастил и воспитал его. Эту роль исполнил прославленный актер, кавалер орденов "Шохрат" и "Шараф", народный артист Азербайджана Расим Балаев, который поделился с Trend Life впечатлениями о съемках.

"Съемки эпизодов с моим участием проходили в Москве и Баку, и все было организовано на очень высоком уровне, с большим уважением. Каждый знал свое место и обязанности на съемочной площадке. Это говорит о высоком профессионализме и очень хотелось бы, чтобы и у нас было так . Когда меня пригласили на съемки фильма, я себя очень плохо чувствовал, были серьёзные проблемы со здоровьем, но согласился, потому что эта картина была посвящена гордости нашего народа Муслиму Магомаеву. Дядя Муслима – Джамал Магомаев был очень уважаемым человеком, занимал высокие государственные посты, был очень порядочным и всегда приходил на помощь людям. Изучая его жизнь, узнал, что он бывал на всех московских концертах Муслима Магомаева, начиная с самых первых выступлений, и на протяжении жизни всегда его поддерживал как в личной жизни, так и творчестве. Поэтому воплотить этот образ было особенно ответственно", - сказал Расим Балаев.

Муслиму было всего 3 года, когда его отец Магомет погиб на фронте - 24 апреля 1945 года в Германии, недалеко от Трептов-парка под Берлином. От Муслима долго скрывали, что отец погиб на фронте, говорили, что он находится в длительной командировке. Воспитывали мальчика бабушка Байдигюль, её старший сын – Джамал и его супруга Мария Ивановна. Дело в том, что мать Муслима - Айшет закончила ГИТИС в 1941 году. За год до этого она познакомилась с отцом Муслима, который затем увез ее в Баку. Она жила в Баку до окончания войны. После института ее по распределению отправили работать в театр в Вышний Волочек в Тверскую область. Свекровь стала упрашивать невестку оставить ей ребенка, потому что он помогает ей пережить смерть сына. Говорила, что будет трудно с маленьким ребенком обустраиваться и налаживать жизнь на новом месте. И Айшет согласилась, но каждый год приезжала в отпуск в Баку с гостинцами для сына.

Джамал (Джамаледдин) Магомаев в годы войны был заместителем уполномоченного Совнаркома и ЦК КП Азербайджана по производству вооружения и боеприпасов. С 1943 по 1948 год работал в ЦК КП заведующим промышленно-транспортным отделом и отделом нефтяной промышленности, заместителем секретаря ЦК по промышленности. 1953-1957 - министр промышленности Азербайджанской ССР. В 1953 -1957 годы - заместитель председателя Совета Министров Азербайджанской ССР, 1957 -1962 годы - 1-й заместитель председателя Государственной плановой комиссии СМ Азербайджанской ССР - министр. С 1962 года до 1977 (до самой смерти) - постоянный представитель СМ Азербайджанской ССР при СМ СССР. Многократно избирался депутатом Верховного Совета СССР и Верховного Совета Азербайджана, награжден орденами и медалями.

"Муслим Магомаев был такой выдающейся личностью, что сами съемки фильма о нем налагают большую ответственность. И очень сложно воплотить этот образ, потому что одно дело играть героя древности, другое - человека, которого все знают и помнят, и до сих пор любят. Во время съемок с Милошем Биковичем, бесспорно молодым талантливым актером, у нас сложились хорошие творческие отношения. Главную оценку сериала, конечно, дадут зрителя. Но думаю, сериал является прекрасной данью его памяти", - добавил Расим Балаев.

Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово".Режиссеры – Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов. Авторы сценария – Дарья Воротынцева и Нина Шулика. Одну из главных ролей также сыграла Светлана Устинова, в ролях – Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко.

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Актеры были приглашены кастинг-агентством Best Cast (руководитель Сабина Гасанова).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)