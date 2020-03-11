Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На Первом канале России прошел показ второй серии сериала "Магомаев", сообщает Trend Life. Он снят Первым каналом России и студией "Медиаслово".

Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Основной темой проекта стала история любви легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева (Милош Бикович) и оперной певицы Тамары Синявской (Ирина Антоненко). Они прожили вместе долгих 35 лет.

Легендарный исполнитель во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей. Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен… Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных. На этот раз в Париже...

Съемки проекта проходили не только в Москве, но и на родине Муслима Магомаева, в столице Азербайджана - Баку.

Началом второй серии стал грандиозный концерт на стадионе в Калуге. Съемки были проведены на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Затем действие переместилось на улицы Парижа – съемки проводились также в Баку летом 2018 года, причем Азербайджанский государственный театр оперы и балета стал знаменитой Парижской оперой, где в те годы с большим успехом выступила Тамара Синявская.

Одну из эпизодических ролей – троюродного брата Муслима Магомаева по имени Кямал, проживающего в Париже, сыграл директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев, который поделился с Trend Life впечатлениями о съемках. Он сыграл множество ролей в театре, в сериалах и кино, но это стало его дебютом в международном проекте.

"Моей давней мечтой было сняться в турецком или российском сериале, и она осуществилась, причем в картине о нашем великом Муслиме Магомаеве! Более того, я даже сыграл его троюродного брата и была совместная сцена с Милошем Биковичем, который блестяще воплотил этот образ. Непередаваемые эмоции! Пусть роль эпизодическая, но какая! Интересный момент – я пришел на съемочную площадку после завершения первого сезона нашего сериала "Отчий очаг" и решил коротко постричься, но бородку оставил. Когда режиссер увидел меня, он воскликнул – именно таким я и представлял себе Кямала. Удачное совпадение", - сказал Эльман Рафиев, выразив благодарность руководителю кастинг-агентства Best Cast Сабине Гасановой за приглашение.

По его словам, изначально планировалось провести съемки в Париже, но так как улицы центральной части французской столицы схожи с бакинскими, то решили снимать здесь.

"Признаться честно, я получил большое удовольствие от организации российской командой съемочного процесса – все было настолько четко и идеально, каждый знал свою работу и место на площадке. Они даже привезли одежду персонажей фильма всех размеров, так как не знали, кто их будет играть здесь. Например, мой персонаж Кямал мог бы быть крупнее или меньше меня. Представьте себе, что даже был отдельный человек, который все время чистил одежду персонажа Муслима Магомаева. А на грим Милоша уходило аж по два-три часа. Ко всему относились с особой тщательностью и профессионализмом. Мне было очень приятно познакомиться с Милошем Биковичем – это очень искренний и добродушный человек. Ему был выделен специальный комфортабельный автомобиль со всеми удобствами, где он отдыхал и переодевался. Возможно, другой бы актер повел себя высокомерно, мол, популярный и к тому же играет самого Магомаева. Но он был далек от этого. Милош пригласил меня в свой автомобиль, на протяжении нескольких часов мы беседовали, он задавал множество вопросов о Баку и Азербайджане, интересовался нашей культурой и традициями", - рассказывает Эльман Рафиев.

На съемочной площадке даже произошла неприятная ситуация.

"Помощница режиссера Елена Власова была настоящим огнем, очень энергичным человеком, все время передвигалась по съёмочной площадке, оперативно решала различные задачи. Но во время ночных съемок около Театра оперы и балета она случайно сломала ногу, наложили гипс. Видели бы вы ее состояние, но и это не могло ее остановить. Она также активно передвигалась на инвалидной коляске. Это просто удивительно!", - добавил Эльман Рафиев.

Эпизодические роли во второй серии также сыграли заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов (билетный спекулянт) и наш писатель-фантаст Александр Хакимов (пожилой француз).

Режиссеры – Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов. Авторы сценария – Дарья Воротынцева и Нина Шулика. Одну из главных ролей также сыграла Светлана Устинова, в ролях – Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)