Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО)

Интервью 11 марта 2020 09:52 (UTC+04:00)
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На Первом канале России прошел показ второй серии сериала "Магомаев", сообщает Trend Life. Он снят Первым каналом России и студией "Медиаслово".

Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Основной темой проекта стала история любви легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева (Милош Бикович) и оперной певицы Тамары Синявской (Ирина Антоненко). Они прожили вместе долгих 35 лет.

Легендарный исполнитель во время записи концертной программы знакомится с очаровательной оперной певицей. Между королём советской эстрады и восходящей звездой Большого театра с первого взгляда пробегает искра, которая становится началом большой любви. Однако Тамара замужем, да и Муслим не свободен… Но у настоящей любви нет преград, и судьба вновь сводит влюбленных. На этот раз в Париже...

Съемки проекта проходили не только в Москве, но и на родине Муслима Магомаева, в столице Азербайджана - Баку.

Началом второй серии стал грандиозный концерт на стадионе в Калуге. Съемки были проведены на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Затем действие переместилось на улицы Парижа – съемки проводились также в Баку летом 2018 года, причем Азербайджанский государственный театр оперы и балета стал знаменитой Парижской оперой, где в те годы с большим успехом выступила Тамара Синявская.

Одну из эпизодических ролей – троюродного брата Муслима Магомаева по имени Кямал, проживающего в Париже, сыграл директор Азербайджанского государственного театра пантомимы, заслуженный артист Эльман Рафиев, который поделился с Trend Life впечатлениями о съемках. Он сыграл множество ролей в театре, в сериалах и кино, но это стало его дебютом в международном проекте.

"Моей давней мечтой было сняться в турецком или российском сериале, и она осуществилась, причем в картине о нашем великом Муслиме Магомаеве! Более того, я даже сыграл его троюродного брата и была совместная сцена с Милошем Биковичем, который блестяще воплотил этот образ. Непередаваемые эмоции! Пусть роль эпизодическая, но какая! Интересный момент – я пришел на съемочную площадку после завершения первого сезона нашего сериала "Отчий очаг" и решил коротко постричься, но бородку оставил. Когда режиссер увидел меня, он воскликнул – именно таким я и представлял себе Кямала. Удачное совпадение", - сказал Эльман Рафиев, выразив благодарность руководителю кастинг-агентства Best Cast Сабине Гасановой за приглашение.

По его словам, изначально планировалось провести съемки в Париже, но так как улицы центральной части французской столицы схожи с бакинскими, то решили снимать здесь.

"Признаться честно, я получил большое удовольствие от организации российской командой съемочного процесса – все было настолько четко и идеально, каждый знал свою работу и место на площадке. Они даже привезли одежду персонажей фильма всех размеров, так как не знали, кто их будет играть здесь. Например, мой персонаж Кямал мог бы быть крупнее или меньше меня. Представьте себе, что даже был отдельный человек, который все время чистил одежду персонажа Муслима Магомаева. А на грим Милоша уходило аж по два-три часа. Ко всему относились с особой тщательностью и профессионализмом. Мне было очень приятно познакомиться с Милошем Биковичем – это очень искренний и добродушный человек. Ему был выделен специальный комфортабельный автомобиль со всеми удобствами, где он отдыхал и переодевался. Возможно, другой бы актер повел себя высокомерно, мол, популярный и к тому же играет самого Магомаева. Но он был далек от этого. Милош пригласил меня в свой автомобиль, на протяжении нескольких часов мы беседовали, он задавал множество вопросов о Баку и Азербайджане, интересовался нашей культурой и традициями", - рассказывает Эльман Рафиев.

На съемочной площадке даже произошла неприятная ситуация.

"Помощница режиссера Елена Власова была настоящим огнем, очень энергичным человеком, все время передвигалась по съёмочной площадке, оперативно решала различные задачи. Но во время ночных съемок около Театра оперы и балета она случайно сломала ногу, наложили гипс. Видели бы вы ее состояние, но и это не могло ее остановить. Она также активно передвигалась на инвалидной коляске. Это просто удивительно!", - добавил Эльман Рафиев.

Эпизодические роли во второй серии также сыграли заслуженный артист Азербайджана Салман Байрамов (билетный спекулянт) и наш писатель-фантаст Александр Хакимов (пожилой француз).

Режиссеры – Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов. Авторы сценария – Дарья Воротынцева и Нина Шулика. Одну из главных ролей также сыграла Светлана Устинова, в ролях – Александр Соколовский, Александр Нестеров, Артем Волобуев, Алена Ивченко.

Об участии азербайджанских актеров в сериале "Магомаев" также рекомендуем прочитать по ссылке:

https://www.trend.az/life/culture/3204760.html

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Coca-Cola планирует инвестиции в Узбекистан
Coca-Cola планирует инвестиции в Узбекистан
Промышленный парк стартует в деловом центре Казахстана
Промышленный парк стартует в деловом центре Казахстана
Азербайджанский завод Wood Pecker о производстве офисной мебели в 2020 году
Азербайджанский завод Wood Pecker о производстве офисной мебели в 2020 году
Loading Bars
Лента новостей
В Португалии число заболевших коронавирусом выросло до 41 человека Европа 10:46
На телеканале "Mədəniyyət" начались телеуроки Общество 10:44
В 2019 году азербайджанские пользователи чаще сталкивались с локальными угрозами, чем с сетевыми ИКТ 10:42
Азербайджан расширяет влияние в международных организациях - политолог Политика 10:42
Золото в Азербайджане подешевело Финансы 10:32
Очередное заседание Милли Меджлиса Азербайджана пройдет 13 марта Политика 10:30
Казахстанская авиакомпания приостанавливает рейсы в Монголию из-за угрозы коронавируса Транспорт 10:29
Нефть дорожает в ожидании снижения добычи в США Энергетика 10:28
Японский индекс NIKKEI упал на 2,3% Другие страны 10:27
Состоялась церемония официальной встречи в Баку президента Туркменистана Политика 10:25
Прибывших из Ирана в Китай граждан поместили на карантин Общество 10:22
В Пакистане число заразившихся коронавирусом возросло до 19 Другие страны 10:22
В Китае зафиксировали улучшение ситуации с коронавирусом Другие страны 10:22
Цены на нефть изменились разнонаправленно Энергетика 10:20
Джейхун Байрамов: В соцсетях о приостановлении учебного процесса распространяется ложная информация Общество 10:20
Президент Туркменистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО) Политика 10:18
В Азербайджане 85% первоклассников приходят из «нулевок» - министр Общество 10:15
Посол: У азербайджанских компаний есть большой потенциал для разведки газа в Израиле (Интервью) Энергетика 10:14
Джейхун Байрамов: Будет проведена оценка знаний учеников по видеоурокам Общество 10:01
Завод Nissan в провинции Хубэй возобновляет работу Другие страны 09:55
Coca-Cola планирует инвестиции в Узбекистан Бизнес 09:53
Как в сериале "Магомаев" Баку стал Парижем и Калугой. Рассказывает "брат Муслима" Эльман Рафиев (ВИДЕО, ФОТО) Интервью 09:52
Вещание телеканала Lider будет восстановлено Общество 09:51
В Австралии число зараженных коронавирусом достигло 112 человек Другие страны 09:48
Из Италии эвакуированы 156 граждан Грузии Грузия 09:37
Курс маната по отношению к мировым валютам на 11 марта Финансы 09:32
ВС Армении обстреливают азербайджанские позиции из пулеметов и снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 09:29
Хикмет Бабаоглу: Превентивные меры, предпринимаемые в Азербайджане на фоне резкого падения мировых цен на нефть, дадут эффективные результаты Экономика 09:26
В США могут продлить крайний срок уплаты налогов из-за коронавируса США 09:21
Последняя статистика от ВОЗ по коронавирусу в мире Общество 09:19
Стэнфордский университет перейдет на дистанционное обучение США 09:18
Минобразования Азербайджана: Распространяемые учебные расписания не имеют реальной основы Общество 09:16
Google рекомендовала своим сотрудникам работать на дому из-за COVID-19 США 09:15
Китай направил Ирану гуманитарную помощь Политика 09:14
Муса Гасымлы: Первая женщина в качестве председателя Милли Меджлиса Азербайджана - важное событие Политика 09:13
Министр образования о заработной плате учителей в Азербайджане Общество 09:07
Прибыль банковского сектора Азербайджана увеличилась Финансы 09:00
Растет число деловых поездок из Турции в Казахстан Казахстан 08:48
В Австралии пять человек погибли при крушении самолета Другие страны 08:44
Жертвами обрушения гостиницы в Китае стали 27 человек Другие страны 08:28
Трамп одержал победу на первичных выборах республиканцев в пяти штатах США 08:11
В Южной Корее число жертв коронавируса достигло 60 человек Другие страны 07:53
В Турции произошло землетрясение Турция 07:29
В Японии число заразившихся коронавирусом достигло 1277 человек Другие страны 07:05
Мировые цены на нефть растут более чем на 3% Энергетика 06:27
Президент Афганистана помиловал заключенных талибов Другие страны 06:08
В работе Twitter произошел сбой В мире 05:54
В Панаме сообщили о первой смерти от коронавируса Другие страны 05:31
В Китае число жертв коронавируса достигло 3158 человек Другие страны 05:13
В Массачусетсе объявили режим ЧС из-за распространения коронавируса США 04:54
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан является социальным государством, и все наши шаги подтверждают это Политика 04:33
Президент Ильхам Алиев: Деятельность парламента, связанная с социальной сферой, должна быть очень активной Политика 04:29
Президент Ильхам Алиев: Маргинализированная, полностью утратившая все опоры группировка кружкового типа отказалась от встречи с представителями Администрации Президента - ей виднее Политика 04:26
Президент Ильхам Алиев: Говорю всем депутатам: нельзя идти ни на какой сговор с международными организациями Политика 04:20
Президент Ильхам Алиев: В связи с нагорно-карабахским конфликтом мы должны быть активными во всех организациях, должны проводить наступательную дипломатию Политика 04:11
Президент Ильхам Алиев - депутатам: Вы должны бывать в округах, ставить имеющиеся проблемы перед исполнительными органами, доводить до внимания центральных исполнительных органов Политика 04:06
Президент Ильхам Алиев: Успехам, достигнутым в экономической сфере за последние 16 лет, нет равных в мире Политика 03:57
Президент Ильхам Алиев: Сегодня в мире нет силы, способной навязать нам какое-либо решение, или что-то диктовать нам. Такой силы нет и пока я президент - не будет Политика 03:55
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом Европа 03:43
Президент Ильхам Алиев: Законодательная база, связанная с сохранением наших традиционных национальных ценностей, должна быть шире Политика 03:42
Президент Ильхам Алиев об общественном контроле: Процесс идет медленно, пока мы считаем, что какой-то глава исполнительной власти – это, хан, который может делать все, что вздумается Политика 03:35
Президент Ильхам Алиев: Парламентские выборы еще раз показали, что народ высоко оценивает наш политический курс Политика 03:32
Олимпиаду в Токио могут перенести на год или два В мире 03:31
Президент Азербайджана: Депутаты, представляющие нас за рубежом, должны ездить туда не как туристы, а представлять затем отчет о том, что сделали Политика 03:24
Трамп хочет освободить американцев от налогов на зарплату до конца года США 03:23
Президент Ильхам Алиев: Идет работа над созданием в Азербайджане новой пятой колонны Политика 03:17
Президент Ильхам Алиев: Заявления БДИПЧ ОБСЕ в последнее время еще раз показывают, насколько они необъективны, предвзяты Политика 03:12
В Румынии зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом Европа 03:11
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло на 13,7% Европа 02:37
В Турции подтвердили первый случай заражения коронавирусом Турция 02:15
В Израиле число число заболевших коронавирусом достигло 70 человек Израиль 01:57
Совбез ООН принял резолюцию по соглашению США и талибов Другие страны 01:38
Россия остается надежным партнером Казахстана во всех сферах деятельности - Нурсултан Назарбаев Казахстан 01:24
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 113 тысяч В мире 01:05
Приостановлено вещание телеканала Lider Общество 00:48
В Пентагоне оценили влияние коронавируса на боеспособность войск США США 00:41
Минобразования готовит предложения по изменению нынешнего учебного года Общество 00:19
Трамп сообщил, что не тестировался на коронавирус США 10 марта 23:55
Словения закрывает границу с Италией из-за коронавируса Европа 10 марта 23:39
В Северной Каролине и Колорадо ввели режим ЧС из-за коронавируса США 10 марта 23:25
Главы Минобороны Турции и РФ обсудили Идлиб Турция 10 марта 23:11
Во Франции число заболевших COVID-19 приблизилось к 1800 Европа 10 марта 23:08
ВТО отменила заседания до 20 марта из-за обнаружения коронавируса у сотрудника В мире 10 марта 22:46
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в ДР Конго Другие страны 10 марта 22:25
Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot США 10 марта 22:09
Число зараженных коронавирусом в Грузии увеличилось до 23 человек Грузия 10 марта 21:55
В Италии за сутки от последствий коронавируса умерли почти 170 человек Европа 10 марта 21:44
ЦИК Израиля утвердил результаты повторных парламентских выборов Израиль 10 марта 21:34
Оперативный штаб: У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, обнаружен коронавирус, трое вылечились и отпущены домой Общество 10 марта 21:17
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам между Азербайджаном и Болгарией Политика 10 марта 20:58
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" продолжает дезинфекцию в поездах (ФОТО) Общество 10 марта 20:47
В войсках Нахчыванского гарнизона начались командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Политика 10 марта 20:45
Эльдар Султанов: Айсель Алекперзаде стала жертвой "феминистского движения" Общество 10 марта 19:42
Лейла Абдуллаева: Примечательно, что акт вандализма в отношении памятника Хуршудбану Натаван был совершен во время визита премьера Армении в Бельгию Политика 10 марта 19:25
Открытие ТЦ Dəniz Mall откладывается на неопределенное время Общество 10 марта 19:20
Оперативный штаб: В Азербайджане завершили срок карантина и выписаны домой 312 человек Общество 10 марта 19:17
Мир в тумане хаоса… Азербайджанский певец выражает протест войнам и терактам (ВИДЕО) Звёздный мир 10 марта 18:58
В Азербайджане начался прием документов для получения съемного жилья Общество 10 марта 18:56
Азербайджанские сказки - впечатляющий эскорт музыкальной Европы в Америку Культура 10 марта 18:49
Поддержка болельщиков придает нам силы – азербайджанские спортсменки о подготовке к Кубку мира по спортивной гимнастике в Баку (ВИДЕО) Общество 10 марта 18:39
Все новости