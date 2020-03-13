Последняя роль в сериале "Магомаев" ветерана Карабахской войны Алексея Сапрыкина (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Первом канале России прошел показ четвертой серии сериала "Магомаев", сообщает Trend Life. Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Основной темой проекта стала история любви легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева (Милош Бикович) и оперной певицы Тамары Синявской (Ирина Антоненко), которые прожили вместе долгие 35 лет...

Одну из ролей - известного композитора, ректора Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), народного артиста Джовдета Гаджиева сыграл актёр Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Алексей Сапрыкин. Эта роль стала последней для артиста в кинематографе.

Алексей Сарыкин скончался через год после съемок, 8 октября 2019 года, на 65 году жизни. Актер родился 18 августа 1955 года в Баку. В 1991-1992 годах был актером Бакинского камерного театра. С 1992 по 1996 год добровольцем отправился в зону боевых действий Карабаха, воевал против армянских оккупантов. Служил в оперативной разведке, уволившись в запас в звании старшего лейтенанта. Параллельно играл в Карабахском "Театре Абсурда". С 1997 по 2000 год - преподаватель военной кафедры Азербайджанского государственного технического университета. С 2000 по 2009 год – актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя. С 2009 года - актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна. На этой сцене играл во многих спектаклях, запомнился зрителям яркими и интересными образами. Среди последних спектаклей актера - "Судьба артиста", "Осенняя соната", "А дождь себе льёт да льёт", "Меме", "Петербургский ростовщик", "Гордость и предубеждение" и другие. Актер также снимался в фильмах "Джавад хан", "Мы вернемся", "Кавказ", "Жизнь Джавида", "Граф Крестовский" и других. Алексей Сапрыкин - автор книги "Да не судимы будем!", где описаны на примере одного батальона военные действия в Карабахе. В книге рассказывается о жизни и смерти его товарищей-добровольцев.

Об участии азербайджанских актеров в сериале "Магомаев" также рекомендуем прочитать по ссылкам:

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https://www.trend.az/life/interview/3206088.html

Актеры были приглашены кастинг-агентством Best Cast (руководитель Сабина Гасанова).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)