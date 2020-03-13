80-летняя Земфира Садыхова о сериале "Магомаев": Это было для меня большой честью (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На Первом канале России прошел показ четвертой серии сериала "Магомаев", сообщает Trend Life. Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Основной темой проекта стала история любви легендарного азербайджанского певца Муслима Магомаева (Милош Бикович) и оперной певицы Тамары Синявской (Ирина Антоненко), которые прожили вместе долгие 35 лет...

Одну из ролей – принципиальной преподавательницы Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли) сыграла 80-летняя заслуженная актриса Азербайджана, президентский стипендиат Земфира Садыхова, которая рассказала Trend Life о своей роли в картине.

"Я сыграла около пятидесяти киноролей, воплотила образы характерных женщин и матерей, но эта роль особенна. Сыграть в фильме про нашего великого соотечественника, исполнителя и потрясающего человека, такой личности как Муслим Магомаев было для меня большой честью. Думаю, наш тандем с актером Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Алексеем Сапрыкиным получился удачным. К сожалению, эта роль стала последней для него. Режиссер фильма высоко отзывался о нашей работе. Роль принципиальной преподавательницы и завкафедры по фортепиано , которая, не взирая на славу Муслима Магомаева, отказывается ставить ему высокую оценку и способствует более ответственному отношению к учебе певца, заслуживает уважения", - сказала Trend Life Земфира Садыхова.

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Актеры были приглашены кастинг-агентством Best Cast (руководитель Сабина Гасанова).

(Автор: Вугар Иманов)