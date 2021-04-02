Азербайджанский театр приглашен на Международный фестиваль танца в Китае

БАКУ /Trend Life/ - Международная театральная лига "Шелковый путь" (Китай) пригласила Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета к участию в VI Международном фестивале танца Кинджанг, сообщил Trend Life главный дирижер и музыкальный руководитель театра, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

По завершении онлайн-конференции Международной театральной лиги при участии Эйюба Гулиева были определены планы по расширению связей и совместным проектам.

"Буквально через несколько дней после этой встречи театральная лига пригласила Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета на VI Международный фестиваль танца Кинджанг, который будет проходить с 20 июля по 5 августа в Китае", - сказал заслуженный артист Азербайджана.

Один из престижных фестивалей в области балетного и танцевального искусства был впервые проведен в 2008 году при поддержке министерства культуры и туризма Китая, государственного информационного агентства Китая и руководства области Ксинджианг.

В фестивале принимают участие как народные танцевальные группы, так классические балетные солисты и ансамбли из различных оперных театров мира. В пятом фестивале под названием "Китайская мечта, колоритный Шелковый путь" приняли участие около 20 000 танцоров из 10 стран мира, среди которых Великобритания, Грузия, Египет, Пакистан и другие.

Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета покажет на фестивале балет "Семь красавиц" выдающегося композитора Гара Гараева (в хореографии Василия Медведева) в онлайн-формате, что связано с пандемией.

Отметим, что фестиваль пройдет при содействии посольства Азербайджана в Китае.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)